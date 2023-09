Incendio a Serino, la pista della molotov

Sarebbe di origine dolosa l'incendio che nella tarda serata di ieri ha completamente distrutto un'auto parcheggiata in via Sala Fontenelle nel comune di Serino, in provincia di Avellino.

Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco, intervenuti per domare le fiamme, sarebbe stata utilizzata una bottiglia incendiaria. In pochi minuti l'auto, una Volkswagen Golf, è stata divorata dalle fiamme. «Un'azione da vigliacchi», ha commentato il proprietario, noto a Serino per i suoi interventi social sulle problematiche della comunità. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.