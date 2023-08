Diletta Leotta, la prima (tenera) foto dei piedini della figlia Aria: «Famiglia»

A pochi giorni dal parto, Diletta Leotta è ormai a casa con la sua piccola Aria, nata proprio il giorno del suo compleanno, il 16 agosto e si sta godendo a pieno ogni singolo momento insieme alla piccola nata dalla relazione con Loris Karius. Quanto amore nella conduttrice Dazn, che nelle ultime ore ha pubblicato nelle sue Instagram stories uno scatto tenerissimo dei piedini della piccola Aria. «Famiglia», ha scritto la conduttrice a corredo della foto.

È il momento più atteso (e temuto) di ogni neo mamma.

Si attende per nove mesi e si passa il tempo a sognare, fremere, immaginare e poi, in una manciata di ore si ci trova sbalzati su un altro pianeta: a casa, con un esserino da accudire. Lo sa bene Diletta Leotta che sta vivendo uno dei periodi più importanti della sua vita grazie a sua figlia Aria. Procedono gli aggiornamenti social di Diletta per i suoi fan.

Infatti, nelle ultime Instagram stories della conduttrice la foto dei piedini della piccola Aria mentre indossa una tutina con il marchio Dazn ha fatto letteralmente impazzire i fan.

Adesso non ci resta che aspettare qualche altro tenero momento con la piccola di casa...