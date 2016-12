Venerdì 23 Dicembre 2016, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 23:12

Minacce di morte ai vigili urbani in servizio sul Lungomare Trieste. E’ accaduto mercoledì sera nel turno di controllo di repressione agli appostamenti degli ambulanti extracomunitari che da mesi vedono impegnati gli agenti guidati dal comandante Elvira Cantarella in una offensiva senza fine. Accerchiati, minacciati a muso duro e insultati. Sette vigili urbani se la sono dovuta vedere con almeno una trentina di ambulanti in rivolta dopo la richiesta degli agenti di allontanare dal Lungomare i borsoni con la merce contraffatta. Nonostante l’intervento sul posto dei vigili, gli extracomunitari continuavano a presidiare le piazzole della promenande lasciando aperti i borsoni dove custodivano la merce. Per di più gli ambulanti irregolari avevano occupato le panchine manifestando la volontà di non desistere dalla loro attività di vendita abusiva. Un atteggiamento che ha spinto i vigili a ordinare agli ambulanti di allontanare la merce dai viali sebbene non fosse esposta su tappetti e bancarelle. Ma all’ordine dei 7 agenti intervenuti sono piovuti insulti e urla da parte degli ambulanti. Ne è scaturito un violento scontro verbale davanti agli occhi preoccupati di passanti e turisti. Tensione quando nei pressi della ruota panoramica un ufficiale e altri agenti sono stati accerchiati e minacciati di morte da alcuni dei venditori poi dileguatisi. Di fronte alla rivolta degli ambulanti è stato necessario l’intervento di un’altra pattuglia di rinforzo. Ad assistere alla scena anche molti cittadini che hanno preso le difese dei vigili invitando gli ambulanti ad andarsene. Dopo diversi minuti di litigi, urla e insulti agli agenti, gli ambulanti hanno dovuto caricarsi bustoni e borse con la merce ed allontanarsi dai viali.