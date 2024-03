Rapina sventata alle Poste a Mugnano, dipendente colpito

La gang aveva preso di mira l’ufficio postale di Mugnano, in via San Lorenzo 1. Ma è stata tempestiva la segnalazione di allarme, alla 19.23 nella Situation Room di Napoli, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per territorio.

Gli operatori hanno immediatamente tentato di contattare l’ufficio postale. Il collaboratore del direttore dell'ufficio postale ha riferito che due malviventi armati di pistola si erano introdotti nella sede in fase di chiusura: «Hanno minacciato i dipendenti, chiedono la consegna del denaro». Di fronte alla risposta di impossibilità a farlo, in quanto il denaro era custodito nei mezzi forti, un malvivente ha colpito con un pugno in viso un impiegato, dandosi poi alla fuga con il complice.

Gli operatori hanno prontamente avvertito le forze dell’ordine territorialmente competenti e richiesto l’intervento del servizio 118. Fortunatamente, il dipendente colpito è risultato essere in buone condizioni.