Elisabetta Canalis, relax e amore in famiglia: «Auguri a tutti da noi»

Buona Pasqua a tutti da noi! Happy Easter from us 🕊

Domenica 16 Aprile 2017, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 12:18

Elisabetta Canalis sceglie il relax e l'amore della propria famiglia per passare le vacanze di Pasqua.L'ex velina sarda, infatti, ha postato su Instagram una foto in cui è seduta sul divano insieme al marito, Brian Perri, e alla piccola Skyler Eva, la bimba che ha avuto da lui. C'è un messaggio per i follower: «Auguri a tutti da noi!».