Elisabetta Canalis, merenda insieme a Skyler Eva: «Quando mi dite che sono troppo magra, sono felice e festeggio così»

Elisabetta Canalis riceve spesso molti complimenti dai suoi fan che le scrivono che ha una forma fisica invidiabile e che, più gli anni passano, più lei diventa bella. Nelle scorse ore, l'ex velina di Striscia la Notizia ha spiegato cosa fa quando le viene detto che sarebbe troppo magra. Ovviamente, le storie Instagram sono ironiche ma lei, insieme alla sua bambina Skyler Eva, si è divertita davvero.

Elisabetta Canalis ha pubblicato diverse storie Instagram nelle scorse ore, in cui mostra ai suoi fan di essere in una tipica bakery americana in compagnia della sua bambina Skyler Eva. Sul piatto di entrambe ci sono due pancake giapponesi davvero invitanti: per l'ex velina, panna e cioccolato, per la piccola, gusto fragola.

Quindi, Elisabetta scrive: «Quando mi scrivete che sono troppo magra, io vi credo e, in preda alla felicità, vado a festeggiare!» e addenta un pezzo del suo dolcetto, sporcandosi di panna.

Nella storia successiva, ecco la showgirl che, con forchetta e coltello in mano davanti i pancake zuccherati, scrive: «Spero che questo posto chiuda, non per augurare qualcosa di brutto ai proprietari, anzi, vorrei che facessero i miliardi e aprissero un palazzo intero ma...

nella East Coast e lontanissimo da me».

Infine, Elisabetta Canalis ha pubblicato una foto che le ha scattato la sua bambina Skyler Eva. La showgirl sta addentando un pezzetto di pancake e scrive: «Mia figlia mi fa solo foto mentre mangio». E sorride guardando l'obiettivo.