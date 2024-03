Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, il vero motivo della (storica) lite tra ex Veline: la rivelazione a sorpresa

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sulla via della pace? Per ora la risposta è no e a confermarlo è stata porprio la Corvaglia e sebbene i motivi della lite restano ancora ignoti, la conduttrice televisiva ha voluto comunque tutelare la sua ex decennale amica da gossip troppo fantasiosi.

«Dico solo che non c'entrano gli uomini, ma solo perché su questo tema ho letto di tutto».

«Elisabetta? Non la perdono»

Pare che le due siano più distanti he mai: «Non voglio parlare di lei.

Dico solo che non c'entrano gli uomini ma solo perché su questo tema ho letto di tutto. Non ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me eccetera eccetera» ha rivelato al "Messaggero".

Nonostante il risentimento, Maddalena non ha mai colto l'occasione per parlare male dell'ex amica e ha sempre cercato di tutelarla dal gossip, soprattutto quando si pensava che la lite fosse dovuta a un'ipotetico flit tra la Canalis e chitarrista Stef Burns (da cui la Corvaglia ha divorziato nel 2017).

Il divorzio da Stef Burns

L'ex velina racconta che il divorzio dal musicista Stef Burns, da cui ha avuto sua figlia Jamie, non è stato affatto facile: «Io e il mio avvocato ci siamo fatti sentire. Pensare che ho scelto di fare tutto lì (negli Stati Uniti ) per evitare l’onda mediatica e proteggere mia figlia, con il senno di poi avrei fatto meglio a sbrigare la pratica in Italia. Ho rischiato di subire scelte che poi sarebbero ricadute su mia figlia e ho reagito a modo mio, come un leone. Mi sono difesa molto bene, anche se a volte l'avrei strozzato. È stato allucinante, lui e la sua avvocatessa pensavano di impormi cose da pazzi, non dico altro».

La vita in Spagna

Oggi la Corvaglia ha trovato la pace in Spagna, alle Baleari, dove si è trasferita con sua figlia (nonostante le iniziali avversioni del papà): «Mi sono trasferita a Palma di Maiorca per tanti motivi. A Milano dopo il covid la sicurezza è peggiorata e i rapporti sociali si sono incattiviti. Mi sono chiesta se davvero volevo fare crescere in quel clima mia figlia e mi sono data subito una risposta: no. Quindi siamo partite. Si è fidato di me, adesso appena può viene a trovarci, da Milano in tre ore è qui»