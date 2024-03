Elisabetta Canalis, nude look nel suo day and night: «C'è chi ha zoommato e chi mente»

Elisabetta Canalis continua a stupire i suoi milioni di fan con la sua bellezza senza tempo: in tanti, infatti, le scrivono che sembra ancora una 20enne e che per lei il tempo sembra proprio essersi fermato. Così, è successo anche nell'ultima serie di foto pubblicate dall'ex velina di Striscia la Notizia che ha messo a confronto il suo "giorno" e la sua "notte".

Come al solito, il post Instagram ha riscosso moltissimo successo tra i fan che hanno lasciato migliaia di like e commenti.

Il post Instagram di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram che raccolgono alcuni momenti belli e divertenti delle ultime settimane. Nel primo scatto, si vede la showgirl con un vestitino a pois e un riflesso naturale che la illumina, poi, Elisabetta con il cagnolino e la sua bambina Skyler Eva che è sempre molto simpatica e, infine, alcune foto dell'ex velina in ascensore. Proprio questo nude look e l'effetto vedo-non vedo ha attirato l'attenzione dei suoi ammiratori: fasce di tessuto che coprono appena il seno che, tuttavia, non si vede.

L'abito, comunque, non lascia nulla all'immaginazione.

La didascalia scelta da Elisabetta è molto semplice: «Day/Night», ha scritto.

I follower sono rimasti semplicemente rapiti dagli scatti e qualcuno ha scritto: «Ti dona persino l'ascensore» oppure «Sei sempre stupenda, per te il tempo non passa mai» e chi ha osato di più, ha affermato: «C'è chi ha zoommato e chi mente».

Elisabetta Canalis e la vita a Los Angeles

Elisabetta Canalis ama la sua vita negli Stati Uniti, Los Angeles è proprio la sua città del cuore, nonostante lei ami molto anche l'Italia e la sua Sardegna.

La modella, ogni giorno, posta storie e post in cui mostra ai follower panorami losangelini mozzafiato, le grandi strade e gli allenamenti di hockey di Skyler.