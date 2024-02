Elisabetta Canalis, invecchiare non la spaventa: «A tutto c'è un rimedio»

Elisabetta Canalis ha sempre dichiarato che ama tenersi in forma seguendo una sana alimentazione e praticando quanto più sport possibile che le giova sia al corpo che alla mente. Sarà proprio questo, forse, il segreto della sua eterna giovinezza. Infatti, l'ex Velina ha da poco compiuto 45 anni ma non li dimostra affatto e i suoi fan continuano a ribadirglielo anche nei commenti sotto ai suoi post su Instagram.

Nelle scorse ore, Elisabetta ha deciso di dedicarsi un po' ai follower e, quindi, ha messo a loro disposizione il box delle domande alle quali ha risposto in modo molto schietto e sincero. Una di queste riguardava la paura di invecchiare e del tempo che passa. Ecco come ha risposto la showgirl sarda.

Elisabetta Canalis era in viaggio dalla California alla Florida e, quindi, per passare un po' il tempo (cinque ore di volo) ha deciso di rispondere un po' alle domande dei follower. Una sua fan le ha chiesto: «Anche se sembri una ragazzina, il fatto di invecchiare, ti angoscia?», quindi, l'ex Velina di Striscia la Notizia ha risposto: «Mi preoccupa il fatto che la vecchiaia non sia solo la ruga o il capello bianco, a quello c'è rimedio se vuoi. È la salute, il fatto di muoversi più lentamente, la mancanza di energia o il dipendere dagli altri... Sono queste le cose che mi fanno molta più paura». Una fan ha chiesto a Elisabetta che cosa le manchi ora, rispetto a 15 anni fa e lei ha risposto: «Niente, perché ero una persona meno serena di adesso. Oggi mi sento una bomba rispetto a quando avevo 30 anni».

Infine, Elisabetta Canalis ha anche risposto a chi le ha chiesto se, nella vita, si sia mai sentita insicura: «Lo sono stata per tanto tempo» ha scritto «E in parte anche ora, ma con il passare degli anni, ti posso dire di essermi accettata, di essere più forte e questo, a volte, diventa un problema per gli altri che non possono più gestirti come prima.

Comunque, la vita è un percorso bellissimo e nessuna tappa dovrebbe essere bruciata».