Elisabetta Canalis, super topless in spiaggia a Miami: amore a gonfie vele con il fidanzato Georgian Cimpeanu

Botta d'amore. O meglio calci, pugni, baci e un super topless sulla spiaggia di Miami dove Elisabetta Canalis, 45 anni, e il suo fidanzato Georgian Cimpeanu, tre volte campione del mondo di kickboxing, si allenano, a suon di colpi proibiti. Eli e il suo fidanzato, di 15 anni più giovane, si trovano alla Muscle Beach, la spiaggia dei muscoli. Una palestra a cielo aperto dove ci si può allenare sotto il sole. Una vera e propria palestra con attrezzi, pesi e sacchi da boxe. Quelli che servono a loro due. "E i risultati - scrive Diva e Donna che mostra le foto in esclusiva - sono scolpiti sul corpo della Canalis, tonico come quando aveva esordito, nel 1999 a ventun anni, a Striscia la Notizia".

L'intensità dei baci che Eli riserva per il suo uomo sono gli stessi dei colpi dati sui suoi guantoni.

Le foto di Diva e Donna mostrano una Canalis in grandissima forma in costume anche dopo, finito l'allenamento, in Florida, anche se è marzo, è già estate e le temperature calde permettono all'ex Velina di mostrare tutte le sue forme, anche quelle abitualmente coperte...

E così sotto un caldo sole americano ecco che Elisabetta mostra il primo topless di stagione. Particolari che non sfuggono al paparazzo che riprende tutto, ogni particolare. E la sfida è vinta. Nettamente...