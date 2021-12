Elisabetta Canalis, star internazionale regina del jet set italiano e hollywoodiano, e volto consolidato di TV8 dove conduce Vite da Copertina – con cui tornerà a gennaio con nuove puntate in prima visione – è protagonista di Permesso Maisano, una produzione EndemolShine Italia, in prima visione assoluta su TV8, stasera, mercoledì 15 dicembre, in seconda serata dopo Un Natale per due, film del ciclo This is Christmas.