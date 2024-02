Elisabetta Canalis, lo spot in lingerie a 45 anni. «Patrimonio dell'Unesco. E c’è chi preferisce le ventenni»

Elisabetta Canalis è la queen di Instagram. Almeno se parliamo di sensualità e sex appeal. La showgirl ha condiviso nelle ultime ore degli scatti che, tra trasparenza e pose sexy, hanno mandato in tilt i follower. A quanto pare la showgirl è ancora una delle donne più sexy per il mondo del web, anche a 45 anni. L'ex velina scatena i suoi follower con scatti da capogiro.

Elisabetta Canalis, reduce dalla fine del matrimonio con Brian Perri, molto attiva sui social continua a sedurre i suoi fan con scatti super sexy indossando una lingerie (sia black che white) del marchio Intimissimi. «Mi prendo un momento per me».

Sono queste le parole che Elisabetta Canalis ha scritto a corredo del suo post Instagram.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan al post Instagram che la showgirl ha pubblicato sul suo profilo. «Patrimonio dell'Unesco. Sei bellissima. Prenditi tutti i momenti che vuoi perché ne vale la pena», ha scritto un utente. E ancora: «45 anni e non sentirli ma soprattutto non vederli». «Sei incredibilmente bellissima. E c’è chi preferisce le ventenni. Mi chiedo come si fa?», ha scritto ancora un altro utente.