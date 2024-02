Mara Venier bacchetta Tony Dallara: «Ti cascano sempre gli occhi lì»

Domenica scorsa, 4 febbraio, i telespettatori di Domenica In hanno assistito a un momento di grande imbarazzo, impreziosito da alcuni siparietti divertenti frutto di situazioni impreviste anche dalla padrona di casa. Mara Venier, storica conduttrice del programma, si è trovata al centro dell'attenzione quando ha avuto come ospite il cantante Tony Dallara, il quale è stato colto più volte ad indugiare con lo sguardo sul décolleté della conduttrice. La risposta di Zia Mara non si è fatta certo attendere, così come quella del cantante. Ma andiamo a scoprire cosa è successo nel dettaglio.

Foto Kikapress, Shutterstock; musica Korben