Scivola sul ghiaccio e non riesce a entrare in auto, la madre filma e ride come una matta -Video

Domenica 8 Gennaio 2017, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 14:30

Questoriprende una scena. Una donna viene infatti filmata mentre ripetutamente, cercando di entrare nella propria auto, e nel frattempo. Il fatto è accaduto inLa donna continua a scivolare sul ghiaccio aggrappandosi al padre per non soccombere definitivamente. Ma la cosa che ha riscosso maggior successo nel video è la risata isterica di sua madre. Grazie ad essa infatti la clip è divenuta virale, collezionando oltredi visualizzazioni.Il video è stato postato sucon la didascalia: 'Buon giorno di Santo Stefano!' e alla fine la raccomandazione 'guardare con l'audio acceso'. Si legge: 'Dal momento che la risata di mia mamma è una parte significativa del successo del video, abbiamo deciso di rilasciare la sua risata come suoneria nell'così la gente può scaricarla, per un ulteriore divertimento! Sarà disponibile a breve. Doneremo una parte del ricavato per sensibilizzare sui problemi di salute mentale e depressione'.