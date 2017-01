WATCH: Incredible moment as two twins, separated at birth, meet each other for the very first time LIVE on @GMA. pic.twitter.com/wILAuUzTem — Good Morning America (@GMA) 11 gennaio 2017

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 22:11 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 23:51

LeAudrey Doering & Gracie Rainsberry si sono, all'età di. Erano state separate alla nascita, per essere adottate, in, ma si sono ritrovate grazie ai social network e alla reteLa loro riunione, tra le lacrime, è stata a dir poco commovente. Il ricongiungimento delle due gemelle è avvenuto durante una puntata di, l'11 gennaio. Audrey ora vive nel Wisconsin e Gracie a Washington.Appena si sono viste, non riuscivano a trattenere le lacrime mentre si stavano abbracciando, entrambe in camicia rosa e occhiali neri. Dopo il momento commovente le gemelle si sono dette "eccitate" e "felici" per la loro tanto attesa reunion. "Mi sentivo come se ci fosse qualcosa di mancante in me, ora non è più così", ha spiegato Audrey.Proprionecessarie sul web, per arrivare a questo splendido momento e realizzare il sogno della figlia. Impresa nella quale la signora Doering è riuscita perfettamente.