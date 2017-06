Lucca, i Green Day chiamano il baby-fan a suonare sul palco e gli regalano la chitarra

Venerdì 16 Giugno 2017, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2017 13:47

Finire sul palco a suonare con i propri idoli musicali è uno di quei sogni impossibili che i fan più accaniti spesso accarezzano per un'intera vita. Figurarsi ricevere in regalo la sacra chitarra del frontman dalle sue stesse mani, e salutarlo con un abbraccio. Eppure può accadere: è successo due sere fa, durante un affollatissimo concerto dei Green Day nella magnifica piazza Napoleone di Lucca.A un certo punto il gruppo statunitense capitanato da Billie Joe Armstrong ha chiesto al pubblico se ci fosse qualcuno in grado di suonare la chitarra. Tra la selva di braccia la band ha scelto un ragazzino di 12-13 anni e lo ha invitato a raggiungerli.Luca, questo il nome del piccolo fortunatissimo rocker, si è così ritrovato a imparare un giro di accordi direttamente dal cantante dei Green Day e poi si è esibito con loro nell'euforia generale del pubblico. Un'euforia che è diventata autentica invidia quando Billie Joe gli ha regalato la sua chitarra, abbracciandolo. La scena è stata immortalata in una foto (scattata e pubblicata su facebook da Davide Carrara) che parla da sola.Uno show nello show che ricorda quanto avvenuto dieci giorni fa a Monaco di Baviera. Allora sul palco c'erano i Coldplay: anche in quel caso il leader Chris Martin chiamò un fan a suonare con la band sul palco.