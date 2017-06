Domenica 18 Giugno 2017, 21:15 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 21:15

In fondo ringraziano le ex che li hanno lasciati. "Se ora sforniamo canzoni da hit è anche merito loro". Tommaso Paradiso, frontman dei The Giornalisti, sfoggia un nuovo look: si è dissociato dai baffi alla Freddie Mercury, che contraddistinguevano il trio, e ora ha un'epica barba riccia "ispirata alla serie Vikings". Quattro ore di prove per scaldare la voce in vista del concerto al Napoli Pizza Village. Sa poco di pizza partenopea ma tanto gli basta per preferirla alla romana, "solo una sottile sfoglia croccante"."È la summa di tutti i temi che cerchiamo di affrontare nelle nostre canzoni. È la canzone che in maniera più decisa di tutte le altre rappresenta uno sfogo estivo, a base di serate all'insegna dell'innamoramento folle ma anche della movida sregolata, e quando c'è questo mix di cose all'indomani sei talmente stordito da volerti solo tuffare in mare"."Ci hanno ispirato sicuramente ma non le ringraziamo. E comunque ci ispirano tutte le persone con cui veniamo in contatto"."Ho una personalità molto debole: guardo in tv le serie che mi piacciono e cerco di ispirarmi ai protagonisti anche se sono molto più belli di me. In questo periodo sto vedendo Vikings"."Che fanno bene a storcerlo ma noi ci divertiamo come pazzi e in questo momento siamo primi in classifica. Noi facciamo musica solo per divertirci, per noi la musica è fonte di allegria, un momento vitale dell'esistenza. E Pamplona è un pezzo che sprigiona gioia assoluta"."Stiamo continuando il percorso intrapreso dai cantautori del passato, anche i rocker come Vasco Rossi, ossia canzoni con due accordi immediatamente orecchiabili e che ti fuanno stare bene, non perché è quello che vogliamo fare ma perché é quello che sappiamo fare".Avete una vista mare dall'hotel. Napoli vi ha ispirato una canzone?"Ci stiamo lavorando. È una città unica e quando la guardiamo capiamo perché molte persone vengono qui a scrivere. Se hai un po' di sensibilità, Napoli non può lasciarti indifferente".