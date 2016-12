Lunedì 26 Dicembre 2016, 14:23 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 16:39

Il mondo della musica e dello spettacolo è in lutto per la morte di George Michael. Dopo David Bowie e Prince l'anno nero del pop si conclude con la notizia dell'infarto che ha stroncato il celebre cantante britannico che, lo scorso 25 giugno, aveva compito 53 anni. La notizia è rimbalzata velocemente in ogni angolo del pianeta e i suoi fan e le star della musica, del cinema e dello spettacolo da ore hanno trasformato le loro pagine social in un memoriale per la star di "Last Christmas".Uno dei primi a correre sulla tastiera per ricordare l'amico scomparso è stato Elton John, con cui Michael si è esibito in una straordinaria versione di “Don't let the sun go down on me”, rendendolo un successo mondiale. «Sono profondamente scioccato - ha scritto il Baronetto - Ho perso un caro amico, il più gentile, l'animo più generoso e un brillante artista. Il mio cuore è con la sua famiglia, gli amici e tutti i suoi fan». Poco dopo sono stati i Duran Duran a rendere omaggio al cantante scomparso: «2016 – Abbiamo perso un'altra anima talentuosa. Tutto il nostro amore va alla sua famiglia». Brian May su Twitter scrive: «George? George Michael? No... non può essere. Infinitamente triste». A piangere la morte dell'artista anche Robbie Williams che ha twittato: «Oh Dio no...Ti voglio bene George...Rip». Un coro di voci emozionate alle quali si sono aggiunte le reazioni degli Spandau Ballet, di Brian Wilson, Ellen DeGeneres, Ringo Starr, Whoopi Goldberg, Cindy Crawford, Naomi Campbell e Madonna. che lo ha ricordato in un video.Dall'Italia arriva lo sgomento di Lorenzo Jovanotti, Alessia Marcuzzi e Laura Pausini che non contiene l'emozione e sui social pubblica diversi video e foto del cantante: «Un artista così oggi non c'è. Anzi no, c'è lui per sempre. #GeorgeMichael per me il più grande. Non so nulla...». Enrico Ruggeri ricorda l'annus horribilis della musica: «Un pensiero e una preghiera anche per George Michael, grande voce, in questo 2016 annus horribilis per la musica #LastChristmas».