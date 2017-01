Stati Uniti, al via il reality a luci rosse: il casting è solo fra le ragazze di Penthouse

Domenica 8 Gennaio 2017, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 23:32

Dimenticatevi il "Grande Fratello" e i suoi casti confessionali. Qui, oggetti che rimandano a luoghi religiosi non ce ne saranno affatto perché quello annunciato negli States sarà sì un reality, ma rigorosamente a luci rosse. Già il titolo è tutto un programma, e che programma: “Penthouse Pets”. E gli animali domestici a cui si riferisce sono le "cucciole” dello storico magazine sexy americano fondato da Bob Guccione in auge tra gli anni Settanta e Ottanta (dallo scorso anno ha smesso di essere stampato e ha continuato solo in formato digitale). Si tratta delle rivali di sempre delle più famose “conigliette” di Playboy.Sarà una serie che metterà a nudo, appunto, le loro vicissitudini fra vita privata e lavoro. Le riprese inizieranno a marzo e avranno come set sia gli Stati Uniti sia il Canada e coinvolgeranno otto ragazze da copertina più o meno desnude. Come riporta Tmz la serie sarà diretta dal musicista e produttore Stevie J affiancato dalle modelle Mimi Faust e Brit Eady. E verrà mandata in onda sul canale via cavo VH1, sul genere MTV dunque seguito soprattutto da un pubblico adolescente per il quale non mancheranno pixel di censura a gogò. O forse no.