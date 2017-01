Martedì 10 Gennaio 2017, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 13:20

Un post su sibillino su facebook :"Le mani sono fredde ma il cuore è caldo!!❤ Grandi novità si stagliano all'orizzonte e sono pronta ad affrontarle con la consueta forza ed energia...senza paura...".Una foto sorridente con il suo Gerò in cui si intravede uno dei loghi più famosi del talent tv per eccellenza "Amici". Simona Ventura continua a lanciare indizi sul suo futuro lavorativo.Già a dicembre la "Mona nazionale", aveva postato sul suo account Instagram una foto durante le prove del suo programma "Selfie le cose cambiano" in cui indossava una felpa con il brand della De Filippi ( guarda qui ).Se due indizi fanno una prova, presto potrebbe arrivare la conferma della sua partecipazione al serale di Amici accanto a Morgan e Sabrina Ferilli.