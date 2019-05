Giovedì 30 Maggio 2019, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In fiamme l'auto di un imprenditore Irpino, questa notte a Solofra. Non si esclude l'ipotesi dell'azione dolosa. Ma si valutano tutte le piste. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino. L'incendio, domato dai vigili del fuoco del comando provinciale irpino, ha interessato la Dacia Duster di un noto imprenditore del posto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione che hanno eseguito tutti i rilievi del caso necessari per le investigazioni e chiarire l'origine del rogo.