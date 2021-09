A Montevergine mostra su «I passi della devozione»

Nel chiostro dei corvi del Museo Abbaziale di Montevergine, domani alle 10.30, sarà presentata ed inaugurata la mostra: I passi della devozione. Racconti del pellegrino a Montevergine. Il percorso espositivo realizzato dall'Abbazia Territoriale di Montevergine, programmato e finanziato della Regione Campania attraverso Scabec, è inserita anche nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio 2021. La mostra intende introdurre il visitatore al pellegrinaggio e in particolar modo alla figura di San Guglielmo pellegrino nel XII secolo e fondatore di Montevergine. La tradizione del plurisecolare pellegrinaggio al santuario mariano, viene messa in evidenza attraverso un percorso narrativo, religioso e popolare di quasi nove secoli.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Villa Fernandes aderisce al Festival dello Sviluppo Sostenibile:... LA CULTURA Palazzo Reale di Napoli, ecco il programma per le giornate europee... L'INIZIATIVA Alle origini della balneazione attrezzata italiana tra benessere e...

Tutto il percorso espositivo si caratterizza da postazioni multimediali, immagini antiche di gruppi e singoli pellegrini d'Irpinia e della Campania, da fonti documentali ed elementi scenografici particolari. Il materiale fotografico, straordinaria testimonianza di quasi un secolo e mezzo di storia locale, proviene dall'archivio dei padri benedettini di Montevergine. In collegamento ideale con la mostra sul pellegrinaggio, si inserisce anche la mostra allestita alla Biblioteca Statale di Montevergine dal titolo: L'amor che move il sole e l altre stelle: mostra bibliografica e iconografica. Questo percorso espositivo, suddiviso in 12 teche, celebra il Sommo Poeta nel suo settecentesimo anniversario della morte, con le edizioni più belle e pregiate della »Divina Commedia« possedute dalla biblioteca. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio del 25 e 26 settembre 2021, il Museo Abbaziale di Montevergine sarà aperto sabato dalle 09.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle