Abusi edilizi in Irpinia, lavori bloccati: scattano otto denunce

Denunciate quattro persone per abusivismo edilizi. Nello specifico, è stato accertato che a Guardia Lombardi, all'interno di un'area privata sottoposta a vincolo idrogeologico, erano stati eseguiti dei lavori per la successiva realizzazione di una nuova costruzione, nonostante l'invito da parte del Comune a non dar corso alle opere. Sempre per violazioni in materia edilizia, a Monteforte Irpino, altre quattro persone sono state deferite all'autorità giudiziaria dai carabinieri per aver effettuato lavori in difformità rispetto al permesso di costruire ed in violazione alla normativa inerente la demolizione/ricostruzione di un fabbricato. In entrambi i casi è stata disposta la sospensione dei lavori.

