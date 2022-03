Da Autoservizi Irpini ad Azienda regionale trasporti. L'Air cambia nome, logo e look e presenta, attraverso i canali social, il suo nuovo brand che, se da un lato la proietta verso un orizzonte pienamente campano, dall'altro innesca non poche preoccupazioni in provincia di Avellino, da sempre sede operativa e legale della società partecipata di Palazzo Santa Lucia.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati