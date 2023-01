Entro l'estate prossima inizieranno le perforazioni per costruire la galleria Grottaminarda della ferrovia Napoli-Bari. Ieri l'annuncio nel corso di un incontro svoltosi nella sede del Consorzio Hirpinia di Grottaminarda. Al tavolo, oltre i rappresentanti consortili, i vertici della Webuild, impegnata nella realizzazione del lotto Apice-Hirpinia (ma non soltanto) dell'Alta Capacità, ed i rappresentanti delle parti sociali che avevano sollecitato l'incontro già prima della fine dello scorso anno. Con il segretario provinciale della Filca Cisl Giovanni Lo Russo presente anche Fulvio Pirchio. Antonio Di Capua, segretario provinciale Fillea Cgil, con Massimo Graziano e con Antonio Cirillo, segretario provinciale della Feneal Uil, il collega Carmine Piemonte.

Ai sindacalisti è stato presentato anche il nuovo direttore dei lavori Marco Ricci, alla presenza del responsabile del personale Paolo Cartasegna, e di Serena Amendola sempre della Webuild. È stata anche l'occasione per discutere di un integrativo aziendale sulle premialità. Alle parti sociali è stato mostrato il cronoprogramma dei lavori che da qui a breve caratterizzeranno il cantiere. In particolare, con l'avvio delle attività di perforazione per costruire la galleria che da Grottaminarda punta verso Apice. A riguardo, dopo un anno circa di stazionamento nel porto di Barletta, sono stati trasferiti la scorsa notte i componenti mancanti per assembleare la tunnel boring machine (Tbm), la più nota talpa. Seguendo il percorso autostradale, infatti, il trasporto eccezionale ha poi fatto rotta verso il cantiere di Santa Sofia. Come si ricorderà, proprio per consentire l'accesso alla zona dove sta per essere costruita la Stazione Hirpinia, lo scorso febbraio per circa due mesi fu ristretto il transito veicolare lungo la SS90 delle Puglie per costruire una rotatoria ed ampliare via Campo di Bove, la strada individuata per il passaggio della Tbm.



Sul lotto ferroviario funzionale Apice-Hirpinia (circa 20 km) saranno tre le gallerie da costruire: Grottaminarda di 1,9 km, Melito di 4,4 km e Rocchetta di 6,5 km. Si procederà da Grottaminarda e dal comune sannita. E della problematica relativa ai terreni (argillosi) in prossimità delle realizzande gallerie nel Sannio si è discusso anche ieri. «Ma su questo aspetto ha dettagliato a margine dell'incontro il segretario Fillea Cgil Antonio Di Capua ci sono state fornite ampie rassicurazioni circa la risoluzione del problema sul versante Apice con una variante in corso d'opera alle battute finali. Siamo fiduciosi». Questo aspetto, dunque, non comprometterà il termine ultimo previsto per il 2026. Anzi il lavoro sta rispettando il cronoprogramma iniziale. E proprio a riguardo le parti sociali hanno inciso: «Abbiamo rivendicato ha aggiunto Di Capua gli interessi per le maestranze del posto. È giusto che l'impresa si faccia carico di questo impegno dando un segnale forte al territorio». E da qui a breve i sindacati si attendono un centinaio di assunzioni.