Un sospiro di sollievo per tutti. Avviati i lavori per la sistemazione di barriere antiscavalco sul ponte della strada panoramica Domenico Russo-Maddalena, tristemente famosa per i tanti suicidi o tentativi di suicidi verificatisi negli ultimi anni, tra lo sconcerto dell'opinione pubblica. «L'amministrazione comunale - ribadisce il sindaco Enrico Franza - ha scelto di dare una risposta concreta e tangibile all'accorato appello dei tanti cittadini che, emotivamente scossi dagli eventi drammatici e luttuosi che hanno interessato questo luogo della nostra Ariano, ci hanno richiesto vicinanza e presenza anche attraverso l'installazione della rete metallica anti-scavalco e la messa in sicurezza del ponte della strada Panoramica». Per favorire l'intervento molti operatori commerciali del posto si erano rivolti alla Prefettura di Avellino perché si facesse portavoce delle loro preoccupazioni presso il Comune, mentre nel febbraio del 2022 si era addirittura costituita l'Associazione "Amici della Vita" che aveva protocollato presso l'ufficio tecnico un progetto per la realizzazione di barriere sul ponte della Panoramica, coniando lo slogan «Uniti non solo nel dolore delle tragedie, ma anche nella forza della partecipazione». Alla fine l'obiettivo sembra a portata di mano. Il Comune ha stanziato le risorse necessarie non solo per le barriere antiscavalco, ma anche per disciplinare le acque piovane che nel tempo hanno provocato danni ad alcuni piloni.

«Siamo pienamente consapevoli riprende il primo cittadino - che, pur essendo questo un intervento importante, non potrà certamente dirsi risolutivo; non per un fenomeno così complesso, legato ad implicazioni di carattere sociale, psicologico e contestuale. Anche per questo motivo stiamo lavorando perché il nostro sistema di assistenza e supporto, insieme anche e soprattutto al nostro Consorzio per le Politiche Sociali, si fortifichi e possa essere di serio aiuto a quanti ne hanno e ne avranno bisogno. Sono già operativi, tra l'altro, i lavori di trasferimento della sede del Consorzio delle Politiche Sociali nello stabile di rione Martiri che dapprima avrebbe dovuto accogliere la scuola di "Arti e Mestieri", ma che certamente avrà nuova vita altrove, lasciando che i temi sociali e di disagio, sempre più in crescita purtroppo, vengano trattati dall'Ente come meritano». I lavori avviati, stando ad un cronoprogramma definito dall'amministrazione comunale con il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, dovrebbero concludersi entro la fine del mese di giugno. Ovviamente, richiedendo anche un piccolo sacrificio agli automobilisti. Il Comando Vigili ha emesso, infatti, ordinanza con la quale si dispone il divieto di transito e di sosta su ambo i lati della via Domenico Russo ("Panoramica"), limitatamente al tratto compreso tra l'intersezione con la via Russo-Anzani e la fine del viadotto curvilineo discendente nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 08.00 alle ore 18.00. Nel giorno di mercoledì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. È consentito, in deroga alla presente disposizione, il transito dei veicoli aventi massa complessiva superiore a 75 q.li, quale itinerario alternativo al divieto imposto a tali veicoli lungo il corso Vittorio Emanuele, nonché ai veicoli di polizia e di emergenza, per ragioni d'istituto. In pratica buona parte del traffico interno viene dirottato su corso Vittorio Emanuele e su via Fontananuova. Solo qualche limitato disagio per gli utenti dei mezzi pubblici.