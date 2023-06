Incidente ad Avellino Est sull'A16, morta 45enne

Una 45enne della provincia di Potenza ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo l'uscita del casello autostradale Avellino Est dell'A16. La Fiat Panda sulla quale viaggiava è finita contro le barriere della Variante 7 bis, la donna è deceduta sul colpo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. I caschi rossi hanno messa in sicurezza anche il veicolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto nel territorio di Manocalzati in direzione Pratola Serra.