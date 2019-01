Domenica 13 Gennaio 2019, 22:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasferta d'oro. L'Avellino batte l'Albaloga (0-1). Riscatto ad Albano Laziale per l’Avellino. La squadra biancoverde, alla quinta vittoria in trasferta, ha piazzato un break importante al campionato accorciando le distanze dalla vetta. Adesso il Lanusei capolista, fermato sul pari (1-1) dal Latina, è a cinque punti, il Sassari Latte Dolce a tre e il Trastevere, bloccato in casa dal Castiadas, ad appena due lunghezze.