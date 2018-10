CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Ottobre 2018, 13:30

Chi avrebbe mai immaginato la presenza di una casa di appuntamento nel cuore di un rione popolare, a San Rocco, a pochi passi da un luogo sacro e costantemente frequentato da fedeli come il Santuario della Madonna del Carmine.Eppure qui, in una abitazione da poco rimessa a nuovo, all'insaputa del proprietario che l'aveva data in affitto, c'era chi esercitava da qualche tempo il mestiere più antico del mondo, utilizzando per richiamare i clienti un sito internet dal quale si potevano rilevare senza difficoltà la casa da raggiungere, un numero di telefono per stabilire i contatti e finanche le foto di ragazze. Ma un quarantottenne, originario della Repubblica Popolare Cinese, che aveva preso in affitto l'immobile, e due donne, anche loro di origine cinese, la prima di 48 e la seconda di 65 anni, che erano in pratica le donne del piacere, non avevano fatto i conti con i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che li seguivano da tempo, anche a seguito di segnalazioni di residenti.Un blitz dei militari, d'intesa con la Procura di Benevento, infatti, ha consentito di fare piena luce su quanto accadeva nell'abitazione. Il quarantottenne, che risultava senza fissa dimora, è stato tradotto a Napoli e sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La 65enne, già gravata da specifici precedenti, è stata allontanata dalla provincia di Avellino, mentre per la 45enne, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, è stata avviata la procedura di espulsione.