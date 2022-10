Avellino, choc in centro: 66enne stroncato da un malore in strada

Dramma nel pomeriggio ad Avellino nei pressi del comando provinciale dei Carabinieri. Un uomo di 66 anni di Monteforte Irpino è stato stroncato da un malore nei pressi di un tabacchi. Immediati sono scattati i soccorsi. Nonostante l’arrivo tempestivo di un’ambulanza del 118, per il 66enne era ormai troppo tardi. Sono intervenuti anche gli stessi militari del comando irpino. Accertato il decesso per cause naturali, la salma è stata subito liberata. Il 66enne è morto sotto gli occhi increduli di tante persone che si trovavano a transitare a piedi e in auto in questa parte del capoluogo irpino.