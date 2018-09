CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 7 Settembre 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo a sorpresa di Vincenzo Ciampi. Il sindaco ritira le sue linee programmatiche e le offre all'aula. È la mossa con cui tenterà di recuperare in extremis un dialogo compromesso dallo scontro senza esclusione di colpi delle ultime settimane. Messo all'angolo da tutti i gruppi consiliari per il ricorso al Tar sul riconteggio delle schede che avevano consegnato il premio di maggioranza al centrosinistra, il sindaco respinge l'accusa di aver mentito e, al momento della presentazione del suo programma, «spiazza» il Consiglio: «Ritengo che dovremmo realizzare indirizzi quanto più condivisi possibile. Vorrei che ognuno desse un contributo di idee e metodo, indicando le sue priorità. Giochiamo a carte scoperte, vediamo chi c'è e chi non c'è». In precedenza aveva sfidato le opposizioni a sfiduciarlo, scatenando durissime reazioni: «Nessuna minaccia, ma una possibilità concreta che mi auguro non si realizzi. Siamo disponibili a discutere con tutti». Così viene rinviata la discussione cruciale che, se messa ai voti, avrebbe determinato ufficialmente il perimetro della maggioranza e quello dell'opposizione ma avrebbe anche rischiato seriamente di mettere ko l'amministrazione cinquestelle.