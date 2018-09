CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 21 Settembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bozza del documento per la sfiducia al sindaco Ciampi c'è già. Le firme, 13 quelle necessarie, al momento sono 10. Pronti a mandare a casa l'amministrazione ci sono i 5 «Popolari» di Nello Pizza, i tre consiglieri di «Maipiù», Dino Preziosi («La Svolta inizia da te») e Nadia Arace («SiPuò»). Per chiudere, manca l'ok definitivo di Gianluca Gaeta («Insieme Protagonisti») e a sorpresa di Ines Fruncillo e Lazzaro Iandolo, per Forza Italia. I tre chiedono che nella mozione rientri anche il Pd, i cui voti sarebbero fondamentali al momento del voto. Seppure scontato, il via libera di «Sipuò» arriverà lunedì sera, dopo il confronto tra Arace e i partiti della sinistra. L'intesa di massima si è consumata nel confronto, al quale hanno partecipato tutti i gruppi in questione, svoltosi l'altro giorno presso lo studio dell'avvocato Pizza. La mozione, trovata la quadra, verrebbe depositata non prima di martedì alla presidenza del Consiglio comunale. Secondo la norma, Ugo Maggio avrebbe da 10 a 30 giorni di tempo per calendarizzare il decisivo voto in aula. A questo punto, imprescindibilmente, i gruppi del Pd e di «Davvero» dovrebbero uscire allo scoperto. Perché in aula servirà un quorum minimo di 17 sì.