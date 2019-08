Domenica 25 Agosto 2019, 16:26

Due auto in fiamme nella notte ad Avellino nello stesso quartiere alla periferia della città. A fuoco una Citroën Xsara e una Kia Carnival, parcheggiate in Contrada Quattrograna a pochi metri di distanza tra loro.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e i carabinieri della compagnia di Avellino che hanno avviato le indagini. Sono stati eseguiti tutti i rilievi del caso. Non si esclude la matrice dolosa. Si stanno cercando eventuali tracce di innesco degli incendi.