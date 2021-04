Avellino, elicotteri e posti di blocco per la stretta anticovid

Elicotteri in volo e pattuglie lungo le principali strade d'accesso alla città e all'hinterland del capoluogo: le forze dell'ordine blindano il territorio per il rispetto delle misure della zona rossa.

Come annunciato dalla Prefettura, da ieri è scattato il piano di controlli rafforzati sull'intero territorio provinciale per evitare spostamenti non consentiti, assembramenti, aperture indisciplinate delle attività.

Pattuglie dei Carabinieri...

