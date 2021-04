Avellino, graduatoria per gli alloggi bloccata da un centinaio di ricorsi

Cento ricorsi bloccano l'approvazione della graduatoria definitiva degli alloggi in città.

Da una parte, l'emergenza anche sociale di una pandemia ancora nel pieno; dall'altra, la polveriera delle politiche abitative, tra assegnazioni al palo da anni, sfratti bloccati, prefabbricati nel degrado e un bando per l'acquisto di nuove case dal privato che l'amministrazione comunale sembra intenzionata a cestinare. Allo scadere dei termini per la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati