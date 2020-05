LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In giro nel centro di Avellino completamente nudo.. Poi ha iniziato a minacciare le persone e a urlare, affermando di essere stato morso da un serpente. Il 50enne è stato poi bloccato dagli agenti della Sezione Volanti della Questura. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasferito in ospedale l’uomo. Attivato il protocollo Covid-19, in quanto il 50enne aveva febbre superiore alla soglia di allerta di 37,5 gradi.