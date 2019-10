CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 11 Ottobre 2019, 07:40 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 08:17

AVELLINO. Don Ciriaco Rabattino Vozella, settantotto anni, da cinquanta è parroco del suo borgo natale, Sant'Angelo all'Esca, un paese irpino del Medio Calore svuotato dall'emigrazione passata e recente. Per far fronte al calo demografico che affligge anche la piccola comunità irpina qualche anno fa il reverendo adottò una numerosa famiglia bosniaca di etnia rom, in fuga dal conflitto balcanico. Si attirò polemiche e inimicizie ma non si fece intimorire.Il coraggio delle scelte lo ha da sempre distinto. Anche adesso. Il vescovo di Avellino, Arturo Aiello, gli ha chiesto di lasciare la parrocchia che guida e amministra da mezzo secolo e lui ha detto categoricamente no. «Non ho alcuna intenzione di fare il «nonno» come vorrebbe il vescovo - ha esclamato con tono stizzito il prete con la passione per la comunicazione (ha fondato anni fa il giornalino «La voce del paese»). Andrò via solo se me lo chiederà Papa Francesco. Obbedisco a lui e al Vangelo».