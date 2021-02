Casa in fiamme e tre famiglie evacuate per un ferro da stiro lasciato acceso. E’ accaduto a Lacedonia dove si sono vissuti momenti di forte tensione e di paura in un palazzo di edilizia popolare. Il fuoco si è sprigionato all’interno di un appartamento, dove erano presenti un’anziana e il suo nipotino di due anni, che sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco e dai carabinieri della locale Stazione. Sul posto tre squadre dei caschi rossi del comando provinciale di Avellino, dei distaccamenti di Bisaccia e Lioni che hanno lavorato ore per avere ragione del rogo.

La vicenda è stata seguita costantemente dal prefetto di Avellino, Paola Spena, in stretto contatto con il comandante dei vigili del fuoco, Mario Bellizzi. Dal comando provinciale anche un’altra squadra a supporto con il capo reparto Pellegrino Iandolo. Tre famiglie sono state evacuate. In via precauzionale non rientreranno presso la proprie abitazioni fino a quando non sarà verificata la struttura. Sono state ospitate da alcuni parenti. Alla base del rogo, il ferro da stiro lasciato in funzione dall’anziana.

