Manca la certificazione antisismica, stop alla vendita del Palazzo di Città

Manca la certificazione antisismica del Palazzo di Città. La trattativa per la cessione della Casa comunale alle Fiamme Gialle resta in alto mare. Ieri mattina, il comandante della Guardia di Finanza, Salvatore Minale, ha incontrato l'amministrazione avellinese a Piazza del Popolo. A due anni dall'annuncio della trattativa, secondo voci smentite ormai chiusa, giunge invece la conferma che di concreto non c'è ancora nulla. «Abbiamo diverse...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati