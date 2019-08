Mercoledì 21 Agosto 2019, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei medici indagati per la morte di una neonata avvenuta nella clinica Malzoni di Avellino. Si tratta di camici bianchi in servizio presso la casa di cura privata e negli ospedali Bambin Gesù e San Pietro di Roma. Nei due nosocomi della capitale la mamma della piccola, una giovane dell’hinterland avellinese, era stata in cura per alcune problematiche legate proprio alla gravidanza. La neonata è deceduta subito dopo il parto. I familiari si sono rivolti alla Procura della Repubblica di Avellino per chiedere di fare piena luce.