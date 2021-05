Avellino, operazioni estetiche fatte passare per interventi tumorali, 4 anni a Caracciolo e Iannace

Appello «Welfare», ridotta la condanna per il medico Carlo Iannace e l'ex primario di Chirurgia generale, Francesco Caracciolo. La pena è stata ridotta da 6 anni inflitti in primo grado a 4 anni di reclusione (di cui tre già condonati con l'indulto del 2006).

Dunque la condanna residua per i due medici è di un anno di reclusione, pena sospesa. Decaduta l'accusa di peculato. Inoltre, in appello è stata confermata l'assoluzione con formula piena...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati