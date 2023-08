Controlli rigorosi ai varchi dei piazza Libertà, omologata per accogliere in sicurezza 3500 persone. Ma alla fine gli organizzatori parlano di oltre 10 mila presenze. Per lo show di Ferragosto ieri sera in piazza Libertà c'erano spettatori da tutta la Campania.

Sul palco Tananai e Achille Lauro con Gaia, presentati da Francesco Facchinetti con Angela Tuccia. Sul palco anche Matteo Romano, i Disco Club Paradiso, Frada, Rizzo e Fluente. Salta però la diretta su Radio Rai: gli artisti non hanno firmato le liberatorie.

APPROFONDIMENTI Pompei secondo sito più visitato d'Italia «Un altro successo»

Il piano sicurezza era tarato per un «affollamento massimo previsto di 3.500 persone». Ma ai varchi c'è stata ressa: «Fateci entrare» chiedevano in centinaia. Dentro all'area del concerto c'era spazio a sufficienza ma la capienza era stata raggiunta. E' polemica sulla sicurezza per il concertone di ieri sera nell'agorà cittadina. I consiglieri comunali di opposizione avevano scritto una lettera al Prefetto Paola Spena affinché si verificasse il piano di sicurezza e si richiedesse di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente. L'autorizzazione al pubblico spettacolo, firmata dal Vicecomandante della Polizia Municipale Domenico Sullo, prevedeva infatti un afflusso massimo di 3.500 spettatori. Alle 20,20 il contapersone di uno steward ad un unico ingresso contava oltre 1800 ingressi per un totale di 4600 ingressi.

«Dall'elaborato di piano si rileva che i tecnici incaricati hanno stimato che, con un affollamento massimo previsto nel sito pari a n. 3.500 persone ed una capacità di deflusso dei varchi di esodo calcolata in ragione di 250 persone per modulo, (...) Considerato che la capacità di deflusso delle vie d'esodo è di 9000 persone e l'affollamento massimo ipotizzabile è di 3500 persone».

Numeri che non tornavano già alla vigilia dell'evento, considerati i nomi di alto livello del panorama musicale italiano. Gli artisti, che si sono alternati nelle loro esibizioni sul palco di piazza Libertà, hanno infatti attirato migliaia di fan, alcuni dei quali assiepati davanti le transenne della primissima fila già dal primo pomeriggio. In molti sono sopraggiunti anche da fuori provincia.

Le indicazioni ai fan diretti al concerto di Avellino anche sui tabelloni luminosi dell'autostrada A16. D'altro canto gli stessi organizzatori sbandieravano un afflusso di almeno 10.000 persone. Previsioni, quelle contenute invece nella delibera, ritenute insufficienti dalle opposizioni «a prevenire eventuali problematiche provenienti dal grande afflusso di persone». Proprio per garantire le giuste misure di sicurezza, anche dopo la caduta di alcuni calcinacci a piazza Libertà, si è tenuto in mattinata a Palazzo di Governo il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui ha preso parte anche il sindaco Gianluca Festa.

Previsti piccoli accorgimenti alla macchina organizzativa, come la rimozione della prima luminaria lungo Corso Vittorio Emanuele e la chiusura e lo spostamento dell'info-point di piazza Libertà. «Il 14 siamo intervenuti per la caduta di alcuni calcinacci dal palazzo di governo, poi visto che tra ieri ed oggi vi era la festa, abbiamo verificato l'intero edificio a scopo precauzionale», ha detto il sindaco.

Per il resto avanti con le misure dell'amministrazione comunale che ha previsto, tra le altre cose, di blindare al traffico veicolare già dalle ore 16 tutta l'area attorno a piazza Libertà con l'attivazione anticipata della Ztl. Disposta anche un'area a cui hanno potuto eccedere coloro che sono affetti da comprovata disabilità motoria. Installati anche in alcune zone della città, come a piazza Biagio Agnes e lungo lo stesso Corso Vittorio Emanuele, dei ledwall che hanno trasmesso in diretta lo show, in modo da ridurre la densità di spettatori nelle aree più affollate.

Le immagini in streaming anche in alcuni locali della città. A vigilare sull'ordine pubblico le pattuglie di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e anche l'Esercito, a cui si sono aggiunti un centinaio tra steward, operatori sanitari e volontari.