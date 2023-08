I numeri sono freddi, ma talvolta riescono a raccontare gli eventi meglio di mille parole: l'assalto ai luoghi turistici nazionali nel lungo week end di Ferragosto ha visto la Campania dominare su tutte le altre regioni del Paese. Un quarto delle persone che ha deciso di effettuare una visita culturale in Italia tra il 12 e il 15 agosto, l'ha fatto in Campania: in tutta Italia, dal Nord al Sud, sono stati registrati 470mila accessi a musei, scavi e luoghi d'arte; 116mila biglietti sono stati staccati in Campania.

Nella classifica dei 25 luoghi più ricercati dai turisti, ci sono ben otto siti della Campania, con gli scavi di Pompei che dominano su tutti nella regione, e sono secondi solo al Colosseo.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha commentato con giustificato entusiasmo i numeri da record raggiunti in Italia durante i giorni del Ferragosto: «I nostri musei sono una ricchezza della nazione, rafforzano l'identità e la consapevolezza della nostra storia. Sono parte essenziale della bellezza che l'Italia offre ai propri cittadini e al mondo. Ogni museo è un'esperienza culturale che merita di essere vissuta. Questi numeri così rilevanti confermano che stiamo facendo un buon lavoro. Ringrazio in primo luogo chi, in questi giorni di vacanza, ha lavorato per garantire la fruibilità dei siti».

Tra i lavoratori che hanno garantito un'esperienza unica a migliaia di turisti ci sono soprattutto quelli degli scavi di Pompei che in quattro giorni, da sabato 12 a martedì 15, hanno accolto 62.269 visitatori (sito al secondo posto nella graduatoria dominata dal Colosseo con 95.853 ingressi): con il picco massimo raggiunto a Pompei proprio il 15 di agosto quando al botteghino si sono presentate 13.305 persone.

Numeri da record sono stati registrati anche al parco archeologico di Ercolano nel quale si sono contati settemila visitatori nei quattro giorni in esame e a Paestum, nel parco Archeologico e nel museo annesso, dove i visitatori sono stati 6900.

In realtà, però, il secondo sito più visitato della Campania è stata la Reggia di Caserta che ha accolto più di 18mila persone nel lungo week end con il ponte dell'Annunziata. Decisamente notevole anche il record della Grotta Azzurra a Capri dove, nonostante il numero contingentato di visite contemporanee, sono stati contati 4.900 visitatori con il numero più consistente concentrato proprio nel giorno di Ferragosto quando sono entrati con i barchini per la visita più di 1.800 turisti.

Anche la città di Napoli è stata presa d'assalto dei turisti in cerca di arte. Come di consueto è stato il Mann a recitare la parte del leone nel numero di ingressi: 5.830 persone hanno fatto il biglietto per il museo archeologico tra il 12 e il 15 di agosto. Code anche all'ingresso del Palazzo Reale dove si sono accalcate 4.800 persone; numeri quasi identici a quelli di Castel Sant'Elmo con il museo del Novecento a Napoli nel quale sono stati contati 4.300 visitatori. Si è difeso bene anche il museo di Capodimonte nel quale a metà agosto si sono presentati 1.600 visitatori, numeri non abituali per il mese estivo a Napoli.

Al di fuori del circuito dei musei statali, a Napoli ci sono state code continue alla cappella Sansevero e alla Napoli Sotterranea, siti ambiti dai turisti. Nuovo exploit anche per la chiesa di Santa Luciella dove, nel giorno di Ferragosto, è stato registrato il sold out con tutte le visite già prenotate fin dal primo mattino.