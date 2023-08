Pompei, corona il suo sogno di visitare gli Scavi a 97 anni.

Le belle storie di Ferragosto da Pompei. La signora Catherine ha 97 anni e arriva direttamente dagli Usa, insieme alla figlia settantenne, per coronare un suo sogno: visitare Pompei. Ad aiutare Catherine a realizzare il suo “sogno Pompei” è stata la splendida e sorridente guida turistica Chiara Pezzuti, Con la sua grande professionalità ed eleganza, Chiara ha accompagnato Catherine tra le strade della città archeologica, consentendo alla 97enne di esaudire il suo desiderio di una vita: visitare gli Scavi di Pompei.

«Lucida e presente – racconta Chiara attraverso Facebook a corredo della bellissima foto che la immortala con Catherine e sua figlia - abbiamo esplorato insieme il sito seguendo i suoi tempi.

Mi ha fatto domande, ha espresso i suoi dubbi, le sue riflessioni, ma soprattutto ha condiviso la sua grande emozione per essere riuscita a passeggiare finalmente per le strade dell'antica città romana!». Grazie Chiara Pezzuti per aver condiviso attraverso i social la gioia di Catherine.