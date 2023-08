Jorit, il nuovo murale è completato: Maradona domina lo skyline di Napoli

L’ultimo grande capolavoro di Jorit è finalmente completo: lo street artist ha ultimato il gigantesco murale sull’ex Torre Enel, nel cuore del Centro direzionale di Napoli, raffigurante i volti di Diego Armando Maradona, Pino Daniele e Massimo Troisi.

L’idea dell’artista e di Antonio Carofano, membro del consiglio direttivo di Bd Tower - il consorzio di imprese che ha acquistato la ex Torre Enel per riportarla nuovamente in vita - e proprietario di due piani della struttura, era quella di rendere l’opera, sviluppata sui 122 metri di altezza del grattacielo, visibile da ogni angolo della città, oltre che arricchire di nuovo valore la zona est di Napoli.

In effetti, il viso del Pibe de Oro può essere scorto anche dallo skyline del Corso Vittorio Emanuele.

I lavori, iniziati a giugno scorso, sono durati un paio di mesi, così come da previsioni dell’autore.