Miracolo di San Gennaro a Napoli, nel duomo l'Orchestra Scarlatti Young di Giovanbattista Cutolo

L'Orchestra Scarlatti Young ha accompagnato il momento della benedizione da parte dell'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, e l'uscita della reliquia dal Duomo per mostrare ai fedeli sul sagrato l'ampolla contenente il sangue sciolto del Santo Patrono. Dell'Orchestra faceva parte Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista, ucciso lo scorso 31 agosto nei pressi di piazza Municipio da un minorenne.

«Credo che il vero miracolo si realizzerà il giorno in cui questo sangue sarà per sempre duro, compatto, coagulato.

Si, credo che il vero miracolo avverrà quando la giustizia bacerà la pace, quando il bene sovrasterà il male per sempre, quando la buona notizia di Gesù Cristo prosciugherà il dolore del mondo, illuminerà definitivamente il buio, porterà a compimento ogni cosa, entrerà così profondamente nel cuore degli uomini e delle donne che le loro parole, le loro azioni, i loro pensieri saranno solo bene, bontà, bellezza». Così l'arcivescovo di Napoli in un passaggio dell'omelia per le celebrazioni di San Gennaro.