Napoli aspetta il miracolo. In queste ore avrà luogo il momento clou delle celebrazioni per la festa di San Gennaro. L’Arcivescovo Domenico Battaglia, intorno alle 10 di stamattina, mostrerà le ampolle alla folla in attesa del miracolo all’esterno del sagrato del Duomo.

È tutto pronto, in città, per una ricorrenza che – assieme ai concerti di Liberato, fino a ieri al Plebiscito – ha portato un afflusso di turisti record in città in questo long-weekend. Eventi ovunque, oggi, e non solo in via Duomo. Feste e processioni da San Gregorio Armeno al Vomero (processione a San Giovanni dei Fiorentini alle 18 e benedizione in piazza degli Artisti), passando per Little Italy, dove sono attese circa «1000 persone» per la parata in onore di Faccia Gialla. San Gennaro superstar, all’ombra del Vesuvio e a New York.

Attesi centinaia di devoti anche dall’estero per la liquefazione del sangue. Per il Comune saranno presenti il sindaco Gaetano Manfredi, il vicesindaco Laura Lieto e l’assessore al Turismo Teresa Armato. Ieri, nella chiesa di San Giorgio a Forcella, il rito dell’olio offerto dai donatori di sangue organizzati dall’Asl Napoli 1 e una breve Liturgia. Alle 18, al Duomo, i riti vigiliari e la celebrazione dei primi vespri presieduti da don Mimmo Battaglia. Alla processione introitale, oltre i canonici del Capitolo Metropolitano e i Prelati della Cappella del Tesoro, una delegazione del Comitato con il presidente Carmineantonio Esposito, e i tedofori delle «staffette della fede», promosse dal Centro Sportivo Italiano.

Nel corso della celebrazione l’Arcivescovo ha consegnato alla comunità diocesana il messaggio per il nuovo anno e l’agenda pastorale. Accesa infine la lampada votiva, nella Cripta, davanti alle Reliquie di San Gennaro. Le ampolle resteranno poi in mostra fino al 26 settembre sull’altare maggiore del Duomo, dalle 9 alle 12:30 e dalle 16.30 alle 19.30. La celebrazione di oggi costituirà anche l’occasione per riflettere sulle ombre criminali (da Caivano all’omicidio di Giogiò) che, purtroppo, in questo settembre si sono allungate su Napoli. «Per l’anno prossimo potrebbe essere interessante mettere a frutto questa straordinaria ondata turistica di San Gennaro – osserva Armato – Potremmo prevedere tour tematici organizzati dal Comune nelle location del santo patrono, in maniera tale da estendere la festa a tutta la seconda metà di settembre».

Sono 120mila - secondo Confesercenti Campania - i visitatori in città nel long-weekend del miracolo. È il miracolo del turismo di settembre, confermato anche dagli operatori dell’extralberghiero: «Oltre al turismo di San Gennaro c’è l’impatto dei concerti di Liberato - argomenta Agostino Ingenito, presidente di Abbac - L’evento del miracolo è attrattivo specialmente per un flusso turistico escursionistico, di gruppi e tour guidati. I nostri operatori ci hanno detto che il 20% dei turisti già presenti a Napoli hanno deciso di prolungare il soggiorno per una notte, così da assistere ai festeggiamenti per San Gennaro. In centro c’è il sold-out».

«L’indotto legato a San Gennaro potrebbe essere potenziato - aggiunge Gianna Mazzarella, presidente della Sezione Turismo dell’Unione Industriali - C’è un indotto turistico cristiano che al momento non viene valorizzato nel migliore dei modi Penso per esempio alla creazione di un pacchetto di luoghi legati al Santo Patrono da offrire ai turisti. Questo discorso andrebbe legato all’intensificazione del decoro nelle zone del culto. Bisognerebbe pensare al miracolo non come singola data, ma come un’esperienza permanente da vivere in città attraverso location come la Cappella o il Tesoro di San Gennaro». Grande attesa anche oltreoceano, a Little Italy. Nella Shrine Curch di Baker Street a New York, oggi, ci sarà una messa per il santo partono partenopeo.

«Si preannuncia il pienone, con 200 devoti a riempire l’edificio - spiega Umberto Lobina, tra i fondatori di 081 Stand For Naples - Alla parata con il carro di San Gennaro sono attese poi 1000 persone. La festa andrà avanti per tutta la settimana, anche con bancarelle di food italiano e messicano». Tornando in città, a San Gregorio Armeno ci sarà “Sangue Nuosto”: in piazza San Lorenzo alle 17 avranno luogo una sfilata-spettacolo e uno show di marionette.



Via Duomo e i Decumani sono addobbati a festa, con tanto di gadget di Faccia Gialla classici e pop: «Stanno andando benissimo i gadget folkloristici, i corni e la mano “a cuppetiello” – dice Germana Falibretti, titolare di uno shop – Per oggi abbiamo ordinato un centinaio di pezzi: costano dai 6 ai 25 euro. Questa è una festa importante per chi commercia souvenir». «Avevamo organizzato come sempre il premio San Gennaro World per questi giorni – spiega Gianni Simioli, direttore artistico del premio San Gennaro World – ma è stato rimandato per alcune necessità degli artisti. La festa dunque è allungata fino a ottobre: torneremo sul sagrato del Duomo».