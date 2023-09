«Faccia gialla», il drink dedicato al patrono di Napoli San Gennaro

Si chiama Faccia gialla il drink dedicato al Santo Patrono di Napoli. Un drink che porta la firma de La Fesseria, il cocktail bar partenopeo icona della cultura street dal 2017.

Colore giallo tenue, fresco, dissetante ed estremamente piacevole. Chartreuse gialla, Gin, limone e miele. Come gin è stato scelto il Bulldog Gin, interpretazione moderna del London Dry Gin, dal profilo aromatico morbido grazie alla miscela armoniosa di dodici botanical provenienti da varie parti del mondo.

Il 19 settembre è il giorno del Santo Patrono a Napoli, San Gennaro, che i napoletani chiamano affettuosamente “faccia 'ngialluta”, “faccia gialla”, perché il busto del santo che viene portato in processione è d'oro, quindi giallo.

Faccia Gialla è dunque il nome del signature cocktail ideato da Pasquale Talento de La Fesseria; dietro al banco un team di bartender inclini ad una miscelazione innovativa e cosmopolita, attenta alle nuove tendenze e ad una domanda sempre più curiosa e consapevole.

È sempre in carta e martedì 19 settembre dalle ore 19.30, sarà protagonista della serata dedicata a San Gennaro organizzata presso La Fesseria Chiaia in via Bisignano 20 con la musica affidata a Polo che proporrà una line up dj set base hip-hop. Polo è uno dei membri del celebre gruppo partenopeo La Famiglia, promotore del genere rap in dialetto napoletano.

Accompagneranno la serata le tapas gastronomiche degli chef resident.