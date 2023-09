Elon Musk bullizzato a scuola, gli 11 figli dai nomi strani e i giochi di ruolo con Amber Heard (ex di Johnny Depp): la biografia dell'uomo più ricco del mondo

La vita di Elon Musk, 52 anni, racchiusa in 900 pagine. L'imprenditore, l'uomo più ricco del mondo dal patrimonio stimato in 240,7 miliardi di dollari, fondatore e CEO di diverse aziende di successo, tra cui Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company e Twitter, è stato raccontato da Walter Isaacson (che ha passato 2 anni insieme a lui) in una biografia uscita il 12 settembre che svela luci e ombre di Musk figlio, marito e padre: dall'infanzia ad oggi. Ecco alcune curiosità che forse non sapevate.

Il padre "orribile"

La relazione con il padre Errol Musk, ingegnere elettromeccanico, pilota e navigatore sudafricano, si interrompe definitivamente nel 2016 dopo che l'uomo, 77 anni, ha avuto un figlio da una delle figliastre di Elon, Jana, allora trentenne (Errol ne aveva circa 70 in quel momento). Musk non ne ha mai voluto parlare, tranne quando nel 2017 durante un'intervista per Rolling Stones, piangendo racconta che il padre era «una persona orribile» e «ogni malvagità che vi possa venire in mente, lui l'ha commessa».

L'infanzia in colonia

A dodici anni, in Sudafrica, Elon fu mandato in una colonia chiamata "scuola di sopravvivenza". «Era un campo paramilitare» ricorda. I ragazzini ricevevano solo modeste razioni di acqua e cibo, ed erano autorizzati, anzi incoraggiati, a lottare per accaparrarsele. «Bullizzare era ritenuta una virtù» dice Kimbal Musk, fratello minore di Elon. I ragazzi più grandi impararono subito a prendere a pugni i più piccoli e rubare loro le razioni. Elon, che era basso ed emotivamente impacciato, per due volte fu riempito di botte. Alla fine dimagrì di oltre quattro chili».

Il bullismo e l'incidente a scuola

Musk è stato vittima di bullismo a scuola per tutta la sua infanzia ed è finito all'ospedale quando un gruppo di ragazzi l'ha lanciato giù da una rampa di scale per poi picchiarlo fino a fargli perdere conoscenza. «Appena ebbero finito, Elon era irriconoscibile: il viso era come una palla di carne gonfia dove non si distinguevano quasi più gli occhi.» Fu portato all’ospedale e non poté andare a scuola per una settimana.

A distanza di decenni, Elon sarebbe stato ancora costretto a ricorrere alla chirurgia plastica per cercare di riparare i tessuti lesi all’interno del naso.

Undici figli dai nomi strani

Elon Musk ha avuto undici figli da tre donne diverse. Con la prima moglie Justine Wilson ha avuto Nevada Alexander nel 2002 (morto a dieci settimane), nel 2004 i gemelli Griffin e Xavier Alexander con la fecondazione in vitro. Nel 2006, sempre con la fecondazione in vitro, Kai, Saxon e Damian. Tra il 2018 e il 2022 è stato legato alla cantante Grimes da cui ha avuto X, Y e Tau. Ha ioltre avuto altri due figli in segreto da Shivon Zilis nel 2021.

L'ossessione per la X

Elon ha una vera e propria ossessione per la X. Oggi sappiamo che ha modificato il nome di Twitter in X. In realtà la sua prima «X» risale al 1999, quando fondò x.com. Si trovava già a Palo Alto a quel punto, dove si era trasferito dal Canada, Paese che l'aveva accolto appena prima di compiere 18 anni. Aveva notato come il sistema bancario di quei tempi fosse antiquato e poco funzionale. Decide di investire 12 milioni di dollari - guadagnati grazie alla vendita della sua prima impresa, Zip2 - in questo nuovo progetto. Il nome non piace agli amici: gli dicono che sembra un sito a luci rosse. Ma lui prende quella X e la rende la sua lettera di riferimento «quando si trattava di battezzare le cose, fossero aziende o figli». X.com integrerà poi il suo sistema di pagamento con quello del suo principale concorrente, PayPal. Vincerà questo secondo brand, che ancora oggi conosciamo e usiamo. Ma è stata di Musk, per esempio, l'idea di non dare un nome utente ai clienti e di utilizzare semplicemente la mail. Quell'avventura fece crescere la sua fama e si cominciò a parlare di lui come «il nuovo Big della Silicon Valley».

La storia con Amber Heard (ex di Johnny Depp)

Con Amber Heard, con cui ha avuto una relazione tra il 2017 e il 2018, è stato un rapporto tossico. Di certo Musk non ha fatto la figura del signore quando su Twitter/X ha condiviso una foto dell’attrice travestita da Mercy, personaggio femminile del videogioco Overwatch, il preferito di Musk, confermando ciò che è stato raccontato nella biografia. Ovvero che Amber Heard si travestiva da eroina dei videogiochi per lui. Una volta infatti Musk avrebbe detto a Heard che assomigliava a Mercy. Per questo l’attrice si sarebbe impegnata per due mesi “a progettare e commissionare un costume da capo a piedi per poter fare un gioco di ruolo”.

I compleanni stravaganti

Per il 40esimo compleanno di Musk, l'allora terza moglie Talulah organizzò non una festa, ma un viaggio. E non in una meta esotica, ma direttamente sull'Orient Express. il famosissimo treno che porta - dall'Ottocento a oggi - facoltosi viaggiatori da una parte all'altra dell'Europa. Talulah affittò alcune carrozze per andare da Parigi a Venezia. Durante il viaggio si pasteggiò a caviale e champagne con l'esibizione di una compagnia circense e anche un'esibizione canora «un po' traumatica» della stessa Talulah. Per i 43 anni, invece, la festa fu a tema steampunk giapponese. Il momento centrale della serata fu un’esibizione di lottatori di sumo, tra cui spiccava un campione di 160kg. Musk si sfidò con lui e rimediò un’ernia del disco alla base del collo. Un problema che si porta dietro fino ad oggi, tanto da obbligarlo a farsi operare (per ben tre volte).