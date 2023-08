Johnny Depp contro Amber Heard, la guerra in tribunale diventa una serie tv. Per il regista 200 ore di filmati (e video su Tiktok)

L’anno scorso Hot Take - The Depp/Heard Trial, l’instant-movie sul clamoroso processo che ha contrapposto i due attori, passò quasi inosservato. Si trattava di una ricostruzione in cui Johnny Depp e Amber Heard erano interpretati dai semisconosciuti Mark Hapka e Megan Davis. Ma ora il pubblico del mondo intero prepara i popcorn: rischia di fare il record di visualizzazioni Depp contro Heard, la docuserie disponibile dal 16 agosto su Netflix e dedicata allo scontro giudiziario che, tra terribili accuse incrociate, colpi di scena, lacrime e testimonianze eccellenti (Vanessa Paradis e Courtney Love per lui, Elon Musk e James Franco per lei), ha visto fronteggiarsi in tribunale i celebri ex coniugi. Lui accusato da lei di violenze domestiche e perversioni di ogni genere, lei denunciata per averlo diffamato. E sullo sfondo un matrimonio da incubo durato solo 15 mesi all’insegna di sbornie, volti tumefatti, dita mozzate e intinte nel sangue, eccessi. Ma nella docuserie non ci saranno “controfigure”: compariranno i veri Johnny e Amber nei momenti-chiave del processo che ha suscitato un’attenzione mediatica senza precedenti fino alla sentenza: la causa per diffamazione è stata vinta da Depp il 1° giugno 2022 dall’attore che, dopo l’accordo stipulato con Amber tenuta a risarcirlo con 10 milioni di dollari, si è accontentato di uno solo e l’ha devoluto in beneficenza.

LA PERCEZIONE

Depp contro Heard, divisa in tre parti, punterà non soltanto sulla battaglia legale tra le due star: la regista Emma Cooper, che aveva già indagato sui segreti di Marilyn Monroe, ha messo in primo piano anche i social che si sono mobilitati massicciamente.

Insomma, la docuserie Netflix non racconta soltanto il processo (il primo celebrato in diretta su TikTok) ma anche la percezione che ne ha avuto la gente prendendo ora le parti ora di lui, ora di lei con toni sempre ultra-accesi. Il ring mediatico, con le sue sentenze contrastanti e quasi sempre brutali, non era mai stato così protagonista di una storia che ha appassionato l’opinione pubblica.

L’EVENTO MEDIATICO

La regista ha avuto a disposizione 200 ore di filmati, tra le udienze del tribunale e i contenuti social provenienti da TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. «Mostrando per la prima volta entrambe le testimonianze affiancate, la serie esplora questo evento mediatico globale», ha spiegato, «mettendo in discussione la natura della verità e il suo ruolo nella società moderna». La relazione tra Johnny e Amber, che si erano conosciuti nel 2009 sul set del film The Rum Diary per poi sposarsi nel 2015, è durata fino al 2016. Dopo 15 mesi di matrimonio l’attrice accusò il marito di violenze domestiche e chiese il divorzio. Nel frattempo, sull’onda giustizialista del movimento #MeToo, la Disney cacciava Johnny dalla fortunatissima saga Pirati dei Caraibi in cui l’attore aveva il ruolo-cult di Jack Sparrow. Seguiva il licenziamento anche dal blockbuster Animali fantastici, zero proposte da parte delle altre produzioni: Hollywood aveva dato l’ostracismo a Johnny. È stata la regista francese Maïwenn a ripescarlo offrendogli il film Jeanne du Barry - La favorita del re che ha aperto a maggio scorso il Festival di Cannes.

IL GIRO

Da mostro degno della galera a risorsa cinematografica da riabilitare, Depp è rientrato nel giro e ora prepara la regia di Modì, il kolossal su Modigliani con Riccardo Scamarcio e Al Pacino. E Amber? Dopo aver portato al Festival di Taormina due mesi fa il film In the Fire, aspetta l’uscita di Aquaman e il Regno perduto. Si è trasferita a Madrid con la figlia Oonagh Paige Heard avuta due anni fa grazie alla maternità surrogata (il padre è ignoto). Pronta, dopo la sconfitta giudiziaria, a ripartire da zero.